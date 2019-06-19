Дмитрий Хохлов: "Ордец – очень качественный футболист"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о футбольных качествах защитника Ивана Ордеца, который перешел из "Шахтера".

– Ордец – очень качественный футболист. За него говорят выступления за "Шахтер" в Лиге чемпионов и приглашение в сборную Украины, – цитирует Хохлова официальный сайт клуба. – Классический центральный защитник, высокий, с хорошим видением поля и умением начинать атаки. Неуступчив в единоборствах, что крайне важно для игроков его амплуа. При своих внушительных габаритах Иван тактически грамотен, неплохо действует двумя ногами – его футбольные качества нам подходят.

На протяжении примерно восьми месяцев мы следили за ним, просмотрели много матчей с его участием. Да, он пропустил достаточно времени из-за травмы, но сейчас полностью восстановился. Постепенно игрок сумел выйти на свой прежний уровень. Перед переходом в "Динамо" Иван прошел самое тщательное обследование, по итогам которого и было принято решение заключить с ним контракт.