Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Зимой Джавада точно не отпустим»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Джавада Хоссейннеджада.

«По Джаваду всегда есть разговоры, какие-то клубы спрашивают о нем, но не более. Конкретики нет. Зимой мы его точно не отпустим. На сборы Джавад поедет с «Динамо», он наш игрок», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В сезоне-2025/26 22-летний иранец провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Джавада с махачкалинцами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 миллиона евро.