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Дмитрий Хохлов: «Естественно, новички приносят пользу»

16:10
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Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:0).

«Что предопределило исход игры? Забитые голы, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Если серьезно, то сыграли компактно, как договаривались. Нужны были зоны, чтобы быстрые игроки врывались туда. У нас есть футболисты, которые могут отдать пас.

Сыграли без элементов высокого прессинга. Выбрали такую тактику, что принесло результат.

Новички вписываются в команду, привыкают. Естественно, приносят пользу. Но есть еще к чему стремиться и куда прибавлять».

Тамбов — Динамо

 

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