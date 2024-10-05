Хлестов: «Первый гол, но это не значит, что Виллиан Жозе стал лучше»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов оценил игру нападающего красно-белых Виллиана Жозе.

«Первый гол, но это не значит, что он стал лучше. Если он будет забивать в каждой игре, то тогда уже поговорим», — цитирует Legalbet Хлестова.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно. В матче пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (3:2) 32-летний бразилец забил свой первый гол за красно-белых.