Губерниев — о целях «Локомотива» на сезон: «В тройке команда будет обязательно!»

Известный комментатор и болельщик «Локомотива» Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал цели клуба на сезон.

«Прекрасные цели. Молодежь «Локомотива» набила шишек. Может, для кого-то она не оправдала надежд, но для меня было ясно, что команда повзрослеет, тренер возмужает и будет держать удар. Поэтому я не сомневаюсь, что команда своего добьется. Возможно, поднимут Кубок даже и затем положат туда медаль за чемпионат, как это сделал ЦСКА. Я в «Локомотив» верю! Нагорных молодец, пример образцового менеджера и руководителя большой команды! Команда может претендовать на чемпионство? Очень трудно. Не буду говорить, что невозможно, но опять же будет очень тяжело. Но в тройке «Локомотив» будет обязательно!» — сказал Губерниев «СЭ».

В интервью «СЭ» председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб должен бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России.