«Рубин» показал игровую форму на сезон-2025/26

«Рубин» представил два игровых комплекта, в которых футболисты казанской команды будут выступать в сезоне-2025/26.

Отмечается, что рубиновая форма, лицевая часть которой украшена национальным орнаментом, символизирует связь с татарской драматургией и культурным наследием Республики Татарстан.

Зеленая форма посвящена 20-летию казанского метрополитена. Ее особенность — геометрия линий повторяет архитектуру декоративных панелей оформления станции «Авиастроительная», которая находится у базы клуба и в сезоне-2025/26 получит название «Рубин Авиастроительная».

По итогам сезона-2024/25 «Рубин» с 45 очками занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон казанская команда начнет выездным матчем против «Ахмата». Игра состоится 20 июля.