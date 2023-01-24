Губерниев: «Дзюба — парень рукастый, ему надо взяться за старое»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об экс-нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Является ли Дзюба топ-игроком для РПЛ? Наверное, Артем уже переходит в категорию супертопов и пребывает в ранге легенды РПЛ. Дзюба — парень рукастый, ему надо вспомнить знаменитую фразу: «Помнят руки-то, помнят» и взяться за старое — классно играть в футбол», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

В чемпионате России 34-летний форвард играл за «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.