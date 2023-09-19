Гафин: «Мы, в «Динамо», ждем, что Бителло будет лучше Малкома, Вендела и Клаудиньо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от игры бразильского полузащитника команды Бителло.

«Ждем от него игры уровня Малкома, Вендела или Клаудиньо? Нет. Мы ждем, что он будет лучше них», — приводит слова Гафина Sport24.

Бело-голубые объявили о трансфере Бителло 14 сентября. Контракт рассчитан до лета 2028 года. «СЭ» сообщал, что общие выплаты за переход 23-летнего игрока в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.

Помимо Бителло клуб в летнее трансферное окно подписал мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля и белорусского вратаря Андрея Кудравеца, который до зимы продолжить играть за БАТЭ.