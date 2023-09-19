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Сегодня, 13:46

Гафин: «Мы, в «Динамо», ждем, что Бителло будет лучше Малкома, Вендела и Клаудиньо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от игры бразильского полузащитника команды Бителло.

«Ждем от него игры уровня Малкома, Вендела или Клаудиньо? Нет. Мы ждем, что он будет лучше них», — приводит слова Гафина Sport24.

Бело-голубые объявили о трансфере Бителло 14 сентября. Контракт рассчитан до лета 2028 года. «СЭ» сообщал, что общие выплаты за переход 23-летнего игрока в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.

Помимо Бителло клуб в летнее трансферное окно подписал мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля и белорусского вратаря Андрея Кудравеца, который до зимы продолжить играть за БАТЭ.

Бителло, Фабиан Бальбуэна и&nbsp;Луис Чавес. Мощная трансферная кампания «Динамо» — 2023. Цифры и инсайды

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
4
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
24.09 16:30
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 - : -
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