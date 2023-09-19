Зобнин избежал травмы в матче с «Сочи»

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Роман Зобнин избежал травмы в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0). В понедельник игрок прошел процедуру МРТ, которое не выявило у футболиста серьезного повреждения.

Зобнин был заменен на 46-й минуте матча, вместо него на поле вышел Данил Пруцев.

29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Всего он провел за московский клуб 230 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.