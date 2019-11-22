Дмитрий Чистяков: «Постараемся выжать максимум из матча с «Динамо»
04:12
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Динамо» отметил, что команда будет настраиваться очень серьезно.
— Будем настраиваться на «Динамо» очень серьезно, как и на остальных наших соперников, — цитируют «Известия» Чистякова. — Постараемся выжать максимум из предстоящего матча. Думаю, все будет в порядке.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 507Все опросы
Кто будет занимать второе место после 17-го тура РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...