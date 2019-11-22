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Дмитрий Чистяков: «Постараемся выжать максимум из матча с «Динамо»

04:12
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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Динамо» отметил, что команда будет настраиваться очень серьезно.

— Будем настраиваться на «Динамо» очень серьезно, как и на остальных наших соперников, — цитируют «Известия» Чистякова. — Постараемся выжать максимум из предстоящего матча. Думаю, все будет в порядке.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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