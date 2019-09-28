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Дмитрий Булыкин — после матча «Локо» — «Зенит»: «Если бы не ВАР, был бы скандал»

21:35

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил работу системы ВАР в матче 11-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом» (1:0). В игре были отменены два гола — по одному у обеих команд, в обоих случаях арбитр прибегал к помощи ВАР.

— Здорово, что победили, — сказал Булыкин. — Хорошая игра была, и ВАР всем понравился.

— Как вы относитесь к системе ВАР?

— Я положительно, в таких моментах она как раз и нужна. Если бы не ВАР, сейчас бы было много скандалов. А так все по правилам. (Константин Колмаков)

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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