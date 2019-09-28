Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил работу системы ВАР в матче 11-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом» (1:0). В игре были отменены два гола — по одному у обеих команд, в обоих случаях арбитр прибегал к помощи ВАР.

— Здорово, что победили, — сказал Булыкин. — Хорошая игра была, и ВАР всем понравился.

— Как вы относитесь к системе ВАР?

— Я положительно, в таких моментах она как раз и нужна. Если бы не ВАР, сейчас бы было много скандалов. А так все по правилам. (Константин Колмаков)