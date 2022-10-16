Булыкин — о Лоськове и Пашинине в «Локомотиве»: «Всегда нужно давать шанс своим воспитанникам»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб железнодорожников.

«Это правильное решение! Всегда нужно давать шанс своим воспитанникам. Они провели в клубе много времени и отдали ему многое. Но кто будет главным тренером — большой вопрос. Я за русского специалиста, но кого выберет руководство, никто не знает. Они взвешивают много факторов. До зимней паузы должны определиться, потому что надо будет готовить команду ко второй части сезона, которая очень важна. «Локомотиву» нужно наверстать все, что потеряли при своем ужасном старте», — сказал Булыкин «СЭ».

Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.