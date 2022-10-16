Лайшев назвал матч ЦСКА — «Спартак» интереснее Эль-Класико

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сравнил дерби ЦСКА — «Спартак» с противостоянием «Реал» — «Барселона».

Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!





«Когда Месси играл за «Барселону», это была фантастическая команда. Я обжал «Барселону» за искусство футбола, за культуру высочайшего класса. Сейчас уже не так интересно наблюдать за Эль-Класико. ЦСКА — «Спартак» интереснее», — приводит слова Лайшева Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

«Барселона» встретится с «Реалом» 16 октября. Начало — в 17.15 (мск).