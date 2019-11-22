Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» этот перерыв на игры сборных был нужен как воздух"

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Тамбова» отметил, что перерыв на игры сборных был необходим красно-зеленым.

— «Локомотиву» этот перерыв на игры сборных был нужен как воздух, с учетом всех кадровых проблем, с которыми команда столкнулась в последнее время, — цитируют «Известия» Булыкина. — Конечно, если ты хочешь бороться за самые высокие места, надо не обращать внимания на потери и играть тем составом, который есть сейчас. Но всё равно нельзя не учитывать, что из-за повреждений выпадали многие ключевые футболисты клуба. Поэтому хорошо, что случилась эта двухнедельная пауза, когда у игроков было время оправиться от травм и подлечиться. Благодаря этому «Локомотив» может перевести дух и играть на победу с «Тамбовом», три очка в матче с которым крайне необходимы, чтобы продолжить бороться за самые высокие места.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр