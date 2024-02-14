Чанов предположил, сможет ли Сафонов стать легендой «Краснодара»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, сможет ли голкипер Матвей Сафонов стать легендой «Краснодара».

«Сафонов может стать легендой «Краснодара», как Акинфеев в ЦСКА. Главное, чтобы у Матвея не было травм. Не знаю, хочет ли Сафонов попробовать себя за рубежом. Все-таки у Акинфеева была возможность это сделать, играя в Лиге чемпионов. Может, Сафонов хочет себя попробовать в Европе, но пока наши клубы играют между собой», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за клуб.