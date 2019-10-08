Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает главного тренера Юрия Семина обычным человеком. Также он рассказал о взаимоотношениях с Игорем Денисовым?, который покинул команду летом.

— Семин — простой человек, но вспыльчивый, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Может вставить нормально. Но вообще спокойный, обычный человек. Может быть, просто накручивают, что он злой. На базу приедешь, он спросит, как дела, как состояние. Хороший тренер.

— Многому учились у Денисова?

— Я с ним в хороших отношениях. Всегда подсказывал мне. У него боевитый характер. Наверное, научился чему-то.

— Про вас говорят, что вы дерзкий. Это необходимо центральному полузащитнику7

— Не сказал бы, что дерзкий, но по-спортивному наглый. Это хорошо. Если бы я не был таким, ничего в жизни не добился бы.

— А Крыховяк?

— Он тоже. Как-то разговаривал с Палычем, мне говорит: «Есть в команде два человека, которые могут завести команду — ты и Крых».

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