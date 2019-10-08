Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Красно-зеленым предстоит сыграть с туринцами в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов.
— Перед матчем с «Ювентусом» не могу не спросить: «Месси или Роналду?»
— Месси, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — С детства не люблю Криштиану. Падения его... не люблю. В плане физической формы, он профессионал и молодец.
— Не смотрели игру «Юве» с «Интером»?
— Смотрел. Хорошие ощущения остались. Прессинг до 95 минуты. Очень тяжелый матч будет.
— Верите, что «Ювентус» можно играть?
— Верю. Нет непобедимых команд. ЦСКА в том году два раза обыграл «Реал».
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