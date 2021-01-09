Дмитрий Баринов начнет тренировки на сборе в Испании по индивидуальной программе

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о процессе восстановления игрока.

— Дима пашет! Он сегодня последний день в отпуске в Эмиратах, но у него и там хорошая нагрузка, так что все в порядке, — сказал Шпинев «СЭ». — На сборы «Локомотива» он поедет, сначала начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром специалистов. А дальше уже потихоньку будет вливаться, у них в Испании два сбора.

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Баринов провел 4 матча, отметившись 1 голом. После 19 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

(Сергей Федоров)