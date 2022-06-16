Кротов подписал контракт с «Нижним Новгородом»

По информации «СЭ», нападающий Вячеслав Кротов стал игроком «Нижнего Новгорода». 29-летний российский футболист перешел в команду на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Кротов выступал за «Уфу». В чемпионате России он сыграл в 25 матчах и отметился 4 результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает Кротова в 500 тысяч евро.

Ранее форвард выступал за «Спартак» и «Волгарь».