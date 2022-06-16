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Кротов подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Кротов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», нападающий Вячеслав Кротов стал игроком «Нижнего Новгорода». 29-летний российский футболист перешел в команду на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Кротов выступал за «Уфу». В чемпионате России он сыграл в 25 матчах и отметился 4 результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает Кротова в 500 тысяч евро.

Ранее форвард выступал за «Спартак» и «Волгарь».

Вячеслав Кротов
Футбол
РПЛ
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