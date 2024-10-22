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Андреев: «Оренбург» всегда играет неплохо, только очков не набирает»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев считает, что оренбуржцы неплохо играют в этом сезоне.

«Понятен ли футбол, в который хочет играть новый тренер? Чтобы понять, надо быть в контакте с человеком, общаться. Пока такой возможности нет, поэтому... Надо смотреть в динамике, пока сложно сказать. Понравилась ли мне игра «Оренбурга» против «Крыльев Советов»? Да, мы всегда играем неплохо, только очков не набираем. Поэтому сейчас очко взяли — уже хорошо. Может быть, оно будет самое важное», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

20 октября «Оренбург» провел первый матч под руководством нового главного тренера Владимира Слишковича. В 12-м туре чемпионата России команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

«Оренбург» с 8 очками располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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