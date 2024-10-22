Орещук: «Посоветовал бы Мостовому сходить к Семаку, Мусаеву и Галактионову»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал ситуацию вокруг стажировки Александра Мостового в «Спартаке».

«Наверное, Александру не клуб нужен, а тренер с идеей. Он же идет стажироваться не в структуру клуба, а идет посмотреть тренировочный процесс, отдельный цикл. Поэтому, наверное, к Семаку я точно посоветовал бы сходить. К Мусаеву можно — просто я понимаю, чем он занимается в недельном цикле. К Галактионову посоветовал бы съездить.

А то, что сделал «Спартак», ни в какие ворота не лезет. У нас что теперь получается, покритиковать нельзя? Тем более легенде московского «Спартака»? Это не красит клуб. Если вы подтвердили стажировку, так пригласите его и покажите, что он делает. Чтобы он своими глазами видел, как клуб работает. Может быть, и станет критиковать меньше. Может, увидит, что эти футболисты на большее не способны, а клуб для них все делает. Произошедшее — это мелко, некрасиво. Александр все-таки игрок, заслужил себе имя и почести в московском «Спартаке», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.