Дмитрий Аленичев: "Вряд ли "Енисею" что-то светит"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвел итоги встречи со "Спартаком" (0:2) в 24-м туре чемпионата России.

– Закономерная победа фаворита этого матча. В первом тайме мы играли более-менее дисциплинировано. Понятно, что "Спартак" имел преимущество, но без моментов. Все шло к тому, что первый тайм закончится вничью. Но мы получили контратаку. В перерыве сделал две замены умышленно, чтобы вышли игроки с нацеленностью на атаку. Ожидалось, что покажем во втором тайме более атакующую игру. Так и получилось. Выпустили более быстрого Саркисова, но, к сожалению, ровно через минуту он получил травму. "Спартаку" нужнее сейчас очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Хотел бы поздравить с днем рождения клуб, я ему желаю попасть в лигу чемпионов.

– Разве "Енисею" они не нужны?

– Вы же в курсе, что все нас уже похоронили. Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним "Уфу", учитывая, что впереди у нас соперники не слабее "Спартака". Я реально оцениваю ситуацию. (Александр Рогулев)

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