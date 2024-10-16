«Зенит» достиг договоренности о проведении матча с «Фенербахче» в Стамбуле

«Зенит» договорился о проведении товарищеского матча с «Фенербахче», сообщает РИА «Новости».

По сведениям источника, сторонам удалось договориться о матче в ноябре в Стамбуле. Точная дата пока неизвестна. 12 октября «Зенит» провел домашний товарищеский матч против сербской «Войводины» (4:1).

«СЭ» 8 октября сообщал, что «Фенербахче» рассматривает возможность проведения матча с «Зенитом» в ноябре.

«Фенербахче» после 7 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 16 очков.

«Зенит» находится на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 26 очков в 11 матчах.