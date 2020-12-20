Дивеев рассказал о цели попасть в чемпионат Англии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что хотел бы выступать в АПЛ. 21-летний российский футболист собирается изучать английский язык.

«И английский надо учить. Есть у меня цели... Чемпионат Англии? Ну да, хотел бы играть в АПЛ. Я сейчас начал книжки читать, развиваться как-то надо. И английский надо учить. Есть у меня цели...», — цитирует защитника «Комсомольская правда».

Дивеев в текущем сезоне провел 14 матчей в Тинькофф РПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.