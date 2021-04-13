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ЦСКА поздравил Облякова со свадьбой

18:22
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ЦСКА поздравил со свадьбой своего полузащитника Ивана Облякова. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Поздравляем полузащитника ЦСКА Ивана Облякова и его избранницу Наталью с бракосочетанием! Совет да любовь молодым», — говорится в сообщении.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 30 матчей за ЦСКА и забил один мяч при двух голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1381987963320557572

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