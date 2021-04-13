ЦСКА поздравил Облякова со свадьбой
18:22
ЦСКА поздравил со свадьбой своего полузащитника Ивана Облякова. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.
Поздравляем полузащитника #ЦСКА Ивана Облякова и его избранницу Наталью с бракосочетанием! Совет да любовь молодым ? pic.twitter.com/v5VXJuGZNG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 13, 2021
«Поздравляем полузащитника ЦСКА Ивана Облякова и его избранницу Наталью с бракосочетанием! Совет да любовь молодым», — говорится в сообщении.
22-летний футболист в текущем сезоне провел 30 матчей за ЦСКА и забил один мяч при двух голевых передачах.
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