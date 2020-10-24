Динияр Билялетдинов: «Мозес быстро выстрелил, но он еще не знает, с чем ему предстоит столкнуться в РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты матча 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

— Как вам сегодняшняя игра? Можете кого-то выделить?

— Выделил бы сегодня, наверно, Понсе. А так, впечатления от игры хорошие. Как я и говорил, веселая игрушка будет. Но мы видим, что практически все проваливаются, кто участвует в еврокубках. Значит, есть вопросы в подготовке к матчам, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Я не знаю большая нагрузка — это оправдание или нет, но мы видим по результатам, что все три команды уступили. Значит, какая-то есть доля вероятности. Надеюсь, что это разовый какой-то случай. Посмотрим дальше, какие результаты будут. Посмотрим, как ЦСКА сыграют. А «Спартак» хочется похвалить за очень качественную игру и в атаке, и в обороне. Молодцы.

— Как оцениваете дебютный гол Мозеса?

— Это хорошо, что он быстро начал: вторая практически игра, посчитать там, сколько он минут на поле провел, забил, это хорошо. Но смотрим дальше, потому что чемпионат у нас непредсказуемый. С чем столкнется дальше, ему даже неизвестно. Посмотрим, как он будет проявлять себя. А так, конечно, поздравляю с первым голом.

— Как вам игра Кокорина сегодня?

— Пока никак. Ждем большего. (Екатерина Звенигородская)