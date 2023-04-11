«Динамо», «Зенит» и «Локомотив» претендуют на Александра Коваленко

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», летом может сменить клуб, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, за 19 летнего полузащитника готовы побороться «Динамо», «Зенит» и «Локомотив».

«Сочи» выкупил Коваленко из «Крыльев» в 2022 году, но сразу же отдал полузащитника в обратную аренду. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.