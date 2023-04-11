Источник: «Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина в случае ухода легионеров

«Зенит» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и форварда «Динамо» Константина Тюкавина, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Тюкавин недоволен количеством игровой практики в «Динамо», а Пиняева сине-бело-голубые могут выкупить за фиксированную сумму отступных.

В текущем сезоне Тюкавин провел 31 матч во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. В активе Пиняева 5 голов и 3 ассиста в 23 играх.