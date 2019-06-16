"Динамо" забило 11 голов клубу третьей словенской лиги, Липовой сделал хет-трик

Московское "Динамо" разгромило словенский "Дравоград" в товарищеском матче - 11:0. Хет-трик сделал 19-летний Данил Липовой.
"Дравоград" - победитель зоны "Север" третьей словенской лиги в сезоне-2018/19.
Товарищеский матч
"Динамо" (Россия) - "Дравоград" (Словения) - 11:0 (4:0)
Голы: Жоаузинью, 6 (1:0). Кардозу, 14 (2:0). Кардозу, 29 (3:0). Морозов, 40 (4:0). Грулев, 54 (5:0). Грулев, 57 (6:0). Липовой, 60 (7:0). Козлов, 65 (8:0). Темников, 80 (9:0). Липовой, 82 (10:0). Липовой, 90 (11:0).
В стартовом составе бело-голубых вышли: Лещук, Рыков, Морозов, Плиев, Евгеньев, Жоаузинью, Тетте, Кардозу, Соу, Марков, Панченко.
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