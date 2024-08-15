Тренер Пятибратов об уходе из «Чайки» в «Факел»: «Это было крайне тяжело. В клубе собрался фантастический коллектив»
Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» рассказал, как принял решение покинуть «Чайку».
— Как вы договорились с «Чайкой», чтобы вас отпустили, тем более после такого успешного старта в первой лиге?
— Это было крайне тяжело. В «Чайке» тоже собрался фантастический коллектив. Вместе мы шли по заранее продуманному пути. Выходили с достоинством из крайне трудных положений. И атмосфера была шикарная! «Чайка» — самый скромный представитель первой лиги в плане ресурсов, но это не мешало нам показывать результат.
— Что чувствовали, когда объявляли о своем уходе из «Чайки»?
— В день, когда я должен был сделать свое заявление об уходе перед командой, конечно, волновался. Но это часть нашей профессии. Мы мечтали с игроками «Чайки», что будем стремиться выйти в РПЛ — все вместе. Но и была договоренность, если у кого-то появится индивидуальное предложение, он сможет его рассматривать. В команде понимали, что я не перейду в другой клуб из той же лиги, но если у меня появится предложение от «Факела», то я его приму. Все было честно. Но от этого не менее тяжело на душе.
Пятибратов работал в «Чайке» с декабря 2023 по август 2024 года.
«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.
Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0