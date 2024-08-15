Тренер Пятибратов об уходе из «Чайки» в «Факел»: «Это было крайне тяжело. В клубе собрался фантастический коллектив»

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» рассказал, как принял решение покинуть «Чайку».

— Как вы договорились с «Чайкой», чтобы вас отпустили, тем более после такого успешного старта в первой лиге?

— Это было крайне тяжело. В «Чайке» тоже собрался фантастический коллектив. Вместе мы шли по заранее продуманному пути. Выходили с достоинством из крайне трудных положений. И атмосфера была шикарная! «Чайка» — самый скромный представитель первой лиги в плане ресурсов, но это не мешало нам показывать результат.

— Что чувствовали, когда объявляли о своем уходе из «Чайки»?

— В день, когда я должен был сделать свое заявление об уходе перед командой, конечно, волновался. Но это часть нашей профессии. Мы мечтали с игроками «Чайки», что будем стремиться выйти в РПЛ — все вместе. Но и была договоренность, если у кого-то появится индивидуальное предложение, он сможет его рассматривать. В команде понимали, что я не перейду в другой клуб из той же лиги, но если у меня появится предложение от «Факела», то я его приму. Все было честно. Но от этого не менее тяжело на душе.

Пятибратов работал в «Чайке» с декабря 2023 по август 2024 года.

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.