Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Тренер Пятибратов об уходе из «Чайки» в «Факел»: «Это было крайне тяжело. В клубе собрался фантастический коллектив»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» рассказал, как принял решение покинуть «Чайку».

— Как вы договорились с «Чайкой», чтобы вас отпустили, тем более после такого успешного старта в первой лиге?

— Это было крайне тяжело. В «Чайке» тоже собрался фантастический коллектив. Вместе мы шли по заранее продуманному пути. Выходили с достоинством из крайне трудных положений. И атмосфера была шикарная! «Чайка» — самый скромный представитель первой лиги в плане ресурсов, но это не мешало нам показывать результат.

— Что чувствовали, когда объявляли о своем уходе из «Чайки»?

— В день, когда я должен был сделать свое заявление об уходе перед командой, конечно, волновался. Но это часть нашей профессии. Мы мечтали с игроками «Чайки», что будем стремиться выйти в РПЛ — все вместе. Но и была договоренность, если у кого-то появится индивидуальное предложение, он сможет его рассматривать. В команде понимали, что я не перейду в другой клуб из той же лиги, но если у меня появится предложение от «Факела», то я его приму. Все было честно. Но от этого не менее тяжело на душе.

Пятибратов работал в «Чайке» с декабря 2023 по август 2024 года.

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.

Дмитрий Пятибратов. «Это недоразумение, что команда сейчас на последнем месте. Мы достойны гораздо большего». Интервью тренера «Факела» Пятибратова

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Чайка (Песчанокопское)
Дмитрий Пятибратов
0
Читайте также
Свентек подозревают в употреблении ЭПО
Кучеров и еще три россиянина вошли в топ-20 крайних форвардов НХЛ
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кучаев — о переходе Чалова в ПАОК: «Каждый вершит свою судьбу»

«Динамо» в соцсетях сравнило «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» с мышами, которые поддакивают «Зениту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости