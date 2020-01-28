«Динамо» уступило «Лехии» в товарищеском матче
18:40
Польская «Лехия» в товарищеском матче обыграла московское «Динамо» (2:0).
В составе победителей отличились Лукаш Гараслин и Кристерс Тобрес. Игра состоялась в Белеке (Турция) на стадионе «Регнум».
Товарищеские матчи. Клубы
«Лехия» — «Динамо» — 2:0 (1:0)
Голы: Гараслин, 41 (1:0). Тоберс, 72 (2:0).
«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Ордец (Рыков, 46), Нойштедтер (Евгеньев, 46), Паршивлюк (Морозов, 46), Скопинцев (Каборе, 46), Шуньич (Кардозу, 46), Жоаузинью (Соснин, 46), Шиманьски (Хильемарк, 46), Юсупов (Комличенко, 46), Игбун (Нжи, 46), Филипп (Панченко, 46).
Предупреждения: Игбун, 20. Ордец, 42. Комличенко, 84.
28 января. Белек. Стадион «Регнум».
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