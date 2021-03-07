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«Динамо» — «Тамбов»: 21-летний Грулев забил первый гол за москвичей

17:30

В матче 21-го тура чемпионата России полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев забил первый гол в ворота «Тамбова» (1:0, перерыв).

Счет был открыт на 38-й минуте первого тайма. Грулев забил после точной передачи Арсена Захаряна.

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