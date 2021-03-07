Синицин рассказал, как владелец «Краснодара» Галицкий устраивает команде разносы без мата

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, восемь с половиной лет выступавший за «быков», рассказал о самом памятном разносе, который устроил футболистам владелец клуба Сергей Галицкий.

— Как-то в интервью вы обмолвились, что Галицкий раз в год устраивает команде разнос. Самый живописный?

— Декабрь 2018-го, Лига Европы, выездной матч с «Севильей». Сыграли мы отвратительно. Сгорели 0:3, вообще без вариантов! Уже к десятой минуте пропустили два мяча. Задачу при этом выполнили, вышли в плей-офф со второго места, но все равно Сергей Николаевич был в бешенстве. В раздевалке произнес яркий спич.

— С матерком?

— Нет. За восемь с половиной сезонов, что провел в «Краснодаре», ни разу не слышал от Сергея Николаевича ненормативной лексики. То ли воспитание не позволяет. То ли статус. А может, и то и другое.

— Металлический шкафчик в раздевалке после матча с «Кубанью» он на ваших глазах крушил?

— Да. Еще на старом стадионе. Двинул и по шкафчику, и по столу. Эмоции... В Севилье такого не было, по раздевалке ничего не летало. Просто жесткий разговор.

— Быстров на вопрос, почему «Краснодар» никак не может подняться выше, ответил: «Потому что главный тренер там Сергей Николаевич Галицкий». Прав Володька?

— Да никого Галицкий не тренирует! Другое дело, у него свое видение футбола. Фирменный стиль «Краснодара» — полностью заслуга Галицкого, который хочет, чтобы команда всегда играла в атаку. Клуб частный, Сергей Николаевич вкладывает личные деньги, поэтому может требовать что угодно.

— Он любит повторять, что стиль важнее результата

— В еврокубках бывали матчи, когда мы почти 90 минут сидели в собственной штрафной и отбивались. Вынужденно. Но в России установка одна — в атаку! Тут тренерский штаб прислушивается к пожеланиям Галицкого. К тому же команда укомплектована соответствующими исполнителями, которые могут играть первым номером и должны навязывать сопернику свою волю.

(Александр Кружков)

Полностью интервью голкипера Андрея Синицына можно прочитать здесь