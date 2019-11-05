«Динамо» сыграет с «Сочи» во время паузы на матчи сборных

Во время паузы на матчи сборных «Динамо» проведет мини-сбор в Сочи, cообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что сбор пройдет в период с 13 по 16 ноября на учебно-тренировочной базе «Сочи». Завершится мини-сбор контрольным матчем с сочинским клубом, который состоится на базе южан в субботу 16 ноября и начнется в 12:30.

«Динамо» занимает 13-е место место в чемпионате России, имея в активе 15 очков в 15 матчах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр