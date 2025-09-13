«Динамо» — «Спартак»: Бителло сделал дубль и вывел бело-голубых вперед

«Динамо» вышло вперед в матче со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ — 2:1.

На 45+3-й минуте отличился полузащитник бело-голубых Бителло, который забил второй гол в этом матче.