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Сегодня, 18:19

«Динамо» — «Рубин»: Карраскаль и Тюкавин выйдут на поле с первых минут, Смолов в запасе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» и «Рубин» объявили составы на матч 17-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Зайдензаль, Лепский, Шагиахметов, Маричаль, Лесовой, Макаров, Гагнидзе, Смолов, Гладышев, Зазвонкин, Чупаев.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Рожков, Ашурматов, Дрезгич, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Фамейе.

Матч «Динамо» — «Рубин» состоится в понедельник, 4 декабря на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Марцел Личка и&nbsp;Рашид Рахимов. «Динамо» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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