«Динамо» — «Рубин»: Карраскаль и Тюкавин выйдут на поле с первых минут, Смолов в запасе

«Динамо» и «Рубин» объявили составы на матч 17-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Зайдензаль, Лепский, Шагиахметов, Маричаль, Лесовой, Макаров, Гагнидзе, Смолов, Гладышев, Зазвонкин, Чупаев.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Рожков, Ашурматов, Дрезгич, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Фамейе.

Матч «Динамо» — «Рубин» состоится в понедельник, 4 декабря на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.