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Сегодня, 18:18

Джудович: «Без международных матчей российский футбол будет деградировать»

Алина Савинова
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Черногорский тренер Миодраг Джудович считает, что без международных матчей уровень футбола в России будет падать.

«Без международных матчей российский футбол будет деградировать, особенно это скажется на клубном уровне. Российские команды не смогут соревноваться с европейскими, они не смогут идти в ногу с последними трендами, сравнивать свою игру, свои скорости в матчах с сильными соперниками. Это скажется. Но я надеюсь, что решение по российскому футболу поменяется в ближайшее время. В интересах УЕФА и ФИФА, чтобы футбол был везде», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В этом году национальная команда провела 8 товарищеских матчей, одержав 3 победы, 4 раза сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-dzhudovich-bez-mezhdunarodny-h-matchej-rossijskij-futbol-budet-degradirovat/
Миодраг Джудович
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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