Джудович: «Без международных матчей российский футбол будет деградировать»

Черногорский тренер Миодраг Джудович считает, что без международных матчей уровень футбола в России будет падать.

«Без международных матчей российский футбол будет деградировать, особенно это скажется на клубном уровне. Российские команды не смогут соревноваться с европейскими, они не смогут идти в ногу с последними трендами, сравнивать свою игру, свои скорости в матчах с сильными соперниками. Это скажется. Но я надеюсь, что решение по российскому футболу поменяется в ближайшее время. В интересах УЕФА и ФИФА, чтобы футбол был везде», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В этом году национальная команда провела 8 товарищеских матчей, одержав 3 победы, 4 раза сыграв вничью и потерпев одно поражение.