«Динамо» сыграет с «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу 4 декабря, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно по платной подписке на онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 28 очков. Команда Рашида Рахимова набрала 25 баллов и располагается на 8-й строчке.

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