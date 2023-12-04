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Сегодня, 18:55

Горшков считает, что удача помогла «Локомотиву» обыграть «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на поражение сине-бело-голубых в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Считаю, что «Локомотив» заслуженно одержал победу в матче с «Зенитом». Однако нельзя не отметить, что удача была на их стороне в этой игре. С ее помощью они забили свой первый гол, да и второй тоже не был абсолютно логичным. Что касается петербуржцев, они выглядели достаточно неплохо, особенно после первого пропущенного мяча. «Зенит» сумел забрать инициативу, а бразильские легионеры вели неплохую комбинационную игру, хотя условия на поле были для них не совсем привычными. Казалось, «Зенит» сможет одержать победу после того, как ему удалось сравнять счет, но второй пропущенный мяч сильно воодушевил железнодорожников», — цитирует Горшкова RT.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1240718-gorshkov-udacha-lokomotiv-zenit
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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 14 1 4
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