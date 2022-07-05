Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:44

«Динамо» победило «Рубин» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Динамо» переиграло «Рубин» в товарищеском матче. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

Счет был открыт на 58-й минуте — отличился полузащитника Денис Макаров. На 77-й минуте он же вместе с хавбеком «Рубина» Валерием Чуперкой был удален с поля.

Окончательный счет в матче в самой концовке встречи установил нападающи Константин Тюкавин, который реализовал пенальти.

Товарищеские матчи. Клубы.
05 июл, 17:00. УТЦ Новогорск (Химки)
Динамо
2:0
Рубин
Голы
Макаров, 52 (1:0), Тюкавин, 90 (2:0)
Динамо
Лещук Паршивлюк Бальбуэна Скопинцев Кутицкий Моро (Тюкавин, 60) Грулев Макаров Гагнидзе Фомин Смолов (Сазонов, 74)
Удаления
Макаров 78’

ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Дарко Йевтич покинул базу «Динамо» в Новогорске на костылях
Макаров и Чуперка были удалены за драку в товарищеском матче между «Динамо» и «Рубином»
Йоканович о схеме «Динамо» в новом сезоне РПЛ: «Я предпочитаю 4-3-3»
Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Дзюбе
Слуцкий — о Хвиче: «Он бы все равно воспользовался правом от ФИФА»
Слуцкий — о будущем Самошникова: «На сегодня он игрок «Рубина»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал о том, какую важность для него имеет капитанская повязка в клубе

Рассмотрение апелляции РФС к ФИФА и УЕФА длилось более 6 часов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости