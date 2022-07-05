«Динамо» победило «Рубин» в товарищеском матче
«Динамо» переиграло «Рубин» в товарищеском матче. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.
Счет был открыт на 58-й минуте — отличился полузащитника Денис Макаров. На 77-й минуте он же вместе с хавбеком «Рубина» Валерием Чуперкой был удален с поля.
Окончательный счет в матче в самой концовке встречи установил нападающи Константин Тюкавин, который реализовал пенальти.
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ЦСКА – Урал
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Локомотив – Н. Новгород
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