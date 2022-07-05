Рассмотрение апелляции РФС к ФИФА и УЕФА длилось более 6 часов
Рассмотрение апелляций РФС в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу решений ФИФА и УЕФА об отстранении российский клубов и сборной от участия в международных турнирах длилось более 6 часов и проходило в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу информации РФС.
«5 июля CAS начал рассмотрение по существу исков Российского футбольного союза к УЕФА и ФИФА, в которых РФС требует отменить решение о запрете участия российских сборных и команд в международных турнирах под эгидами организаций, заседание прошло в режиме онлайн и продолжалось более 6 часов», — сказано в заявлении союза.
28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.
Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участие в Лиге наций-2022/23.
Женская сборная России не примет участие в финальной стадии Евро-2022 и исключена из европейской квалификации женского ЧМ-2023. Молодежная сборная исключена из отборочного турнира чемпионата Европы-2023.
Также заявки РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 были признаны недействительными.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -