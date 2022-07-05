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Рассмотрение апелляции РФС к ФИФА и УЕФА длилось более 6 часов

Руслан Минаев
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Рассмотрение апелляций РФС в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу решений ФИФА и УЕФА об отстранении российский клубов и сборной от участия в международных турнирах длилось более 6 часов и проходило в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу информации РФС.

«5 июля CAS начал рассмотрение по существу исков Российского футбольного союза к УЕФА и ФИФА, в которых РФС требует отменить решение о запрете участия российских сборных и команд в международных турнирах под эгидами организаций, заседание прошло в режиме онлайн и продолжалось более 6 часов», — сказано в заявлении союза.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участие в Лиге наций-2022/23.

Женская сборная России не примет участие в финальной стадии Евро-2022 и исключена из европейской квалификации женского ЧМ-2023. Молодежная сборная исключена из отборочного турнира чемпионата Европы-2023.

Также заявки РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 были признаны недействительными.

Источник: https://tass.ru/sport/15133177
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