Дочь Яшина произвела символический удар перед матчем «Динамо» — «Ростов»

Ирина Яшина, дочь легендарного российского вратаря Льва Яшина, открыла матч 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве. Ирина Яшина нанесла символический удар перед началом встречи.

Яшин на протяжении всей карьеры выступал за московское «Динамо». В чемпионатах СССР он провел 326 матчей (22 сезона).