«Динамо» проявляет интерес к Калваху и Моро

Как стало известно «СЭ», «Динамо» проявляет интерес к двум центральным полузащитникам — Лукашу Калваху и Николе Моро.

25-летний чех из «Виктории Пльзень» имеет на своем счету один матч за первую сборную страны, 22-летний хорват из загребского «Динамо» провел 15 игр за молодежную сборную.

Ранее о варианте с Моро сообщал Metaratings. В московском клубе рассчитывают определиться с выбором в ближайшие дни. При этом Калвах заметно дешевле Моро. (Константин Алексеев)