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«Динамо» проявляет интерес к Калваху и Моро

22:20
Никола Моро. Фото Instagram.
Никола Моро. Фото Instagram.
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» проявляет интерес к двум центральным полузащитникам — Лукашу Калваху и Николе Моро.

25-летний чех из «Виктории Пльзень» имеет на своем счету один матч за первую сборную страны, 22-летний хорват из загребского «Динамо» провел 15 игр за молодежную сборную.

Ранее о варианте с Моро сообщал Metaratings. В московском клубе рассчитывают определиться с выбором в ближайшие дни. При этом Калвах заметно дешевле Моро. (Константин Алексеев)

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