"Динамо" проведет предсезонную встречу с болельщиками 10 июля

10 июля "Динамо" в лице руководства и команды встретится с болельщиками на новом стадионе, сообщается на официальном сайте клуба.

Мероприятие начнется в 19.00, вход болельщиков будет осуществляться через турникеты трибуны А и откроется в 18:00. Для прохода на встречу необходимо будет получить специальные пригласительные.

В последнем товарищеском матче 5 июля "Динамо" обыграло "Слован" в товарищеском матче в рамках австрийского сбора - 1:0. Единственный гол встречи забил новичок москвичей полузащитник Себастьян Шиманьски.

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