«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на первый домашний матч со зрителями
«Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.
Узнали об утерянном интересе Владимира @vrsoloviev Соловьева к московскому «Динамо». ? Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы: — познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке; - посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб; - приобрести клубную атрибутику; - оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире #ДинамоТВ прямо со стадиона. ? Наши двери открыты! ? #ДинамоМосква #твоякоманДа
«Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому «Динамо», — говорится в сообщении клубного Instagram. — Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:
— познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;
— посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;
— приобрести клубную атрибутику;
— оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире «Динамо ТВ» прямо со стадиона.
?Наши двери открыты!».
«Динамо» занимает шестое место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 30 очков в 22 матчах.
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