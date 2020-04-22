«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на первый домашний матч со зрителями

«Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.

«Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому «Динамо», — говорится в сообщении клубного Instagram. — Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

— познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;

— посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;

— приобрести клубную атрибутику;

— оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире «Динамо ТВ» прямо со стадиона.

?Наши двери открыты!».

«Динамо» занимает шестое место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 30 очков в 22 матчах.