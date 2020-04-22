РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на первый домашний матч со зрителями

17:39
Владимир Соловьев. Фото znak.com.
Владимир Соловьев. Фото znak.com.

«Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узнали об утерянном интересе Владимира @vrsoloviev Соловьева к московскому «Динамо». ? Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы: — познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке; - посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб; - приобрести клубную атрибутику; - оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире #ДинамоТВ прямо со стадиона. ? Наши двери открыты! ? #ДинамоМосква #твоякоманДа

Публикация от ФК Динамо | FC Dynamo Moscow (@fcdm_official)

 

«Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому «Динамо», — говорится в сообщении клубного Instagram. — Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

— познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;

— посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;

— приобрести клубную атрибутику;

— оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире «Динамо ТВ» прямо со стадиона.

?Наши двери открыты!».

«Динамо» занимает шестое место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 30 очков в 22 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_SHbFTjbam/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир