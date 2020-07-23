«Динамо» представило форму на следующий сезон

«Динамо» представило форму на сезон-2020/21. Фотографии были опубликованы в официальном Twitter клуба.

«Динамо» и @kelmesports представляют игровую форму на сезон-2020/2021 ??? pic.twitter.com/TsWyohSjIB — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 23, 2020

«Домашний и гостевой комплект разработаны эксклюзивно для клуба и вдохновлены силуэтами небоскребов «Москвы Сити», — говорится в сообщении. — Вратарский комплект посвящен Алексею «Тигру» Хомичу, 100 лет со дня рождения которого клуб отмечает на протяжении всего 2020 года».

Домашний ? и гостевой ?? комплект разработаны эксклюзивно для клуба и вдохновлены силуэтами небоскребов «Москвы Сити» pic.twitter.com/quPQHpsDHS — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 23, 2020

Указано, что форма с сегодняшнего дня поступила в продажу.

Вратарский ?? комплект посвящен Алексею «Тигру» Хомич, 100 лет со дня рождения которого клуб отмечает на протяжении всего 2020-го года#ВдохновленыМосквой pic.twitter.com/3BBxKNiht5 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 23, 2020

В завершившемся Тинькофф-чемпионате России «Динамо» занял шестое место, набрав 41 очко в 30 матчах.