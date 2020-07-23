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«Динамо» представило форму на следующий сезон

16:31
Форма &quot;Динамо&quot;. Фото ФК "Динамо" Москва.
Форма &quot;Динамо&quot;. Фото ФК "Динамо" Москва.
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«Динамо» представило форму на сезон-2020/21. Фотографии были опубликованы в официальном Twitter клуба.

«Домашний и гостевой комплект разработаны эксклюзивно для клуба и вдохновлены силуэтами небоскребов «Москвы Сити», — говорится в сообщении. — Вратарский комплект посвящен Алексею «Тигру» Хомичу, 100 лет со дня рождения которого клуб отмечает на протяжении всего 2020 года».

Указано, что форма с сегодняшнего дня поступила в продажу.

В завершившемся Тинькофф-чемпионате России «Динамо» занял шестое место, набрав 41 очко в 30 матчах.

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