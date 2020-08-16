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«Динамо» показало, как команда поздравила Нжи. Игроку пришлось после этого помыться

16:43
Клинтон Нжи. Фото ФК "Динамо" Москва
Клинтон Нжи. Фото ФК "Динамо" Москва
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«Динамо» в официальном Twitter опубликовал фотографии из раздевалки.

Игроки поздравили форварда Клинтона Нжи с днем рождения, испачкав его в торте.

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