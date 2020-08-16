«Динамо» показало, как команда поздравила Нжи. Игроку пришлось после этого помыться
16:43
«Динамо» в официальном Twitter опубликовал фотографии из раздевалки.
Игроки поздравили форварда Клинтона Нжи с днем рождения, испачкав его в торте.
В раздевалке после матча команда поздравила Клинтона Н'Жи с днём рождения ??— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 16, 2020
Интервью Клинтона после #ДинамоРотор ?? https://t.co/LiJ4Kg21df#Нжи pic.twitter.com/SCvsJ16moM
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