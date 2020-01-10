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«Динамо» объявило об аренде Грулева в «Нижний Новгород»

16:44

Как и сообщал «СЭ», «Динамо» отдал полузащитника Вячеслава Грулева в аренду «Нижнему Новгороду» до конца текущего сезона, информирует сайт клуба. В арендном соглашении с «волжанами» не предусмотрен пункт о выкупе футболиста.

20-летний футболист молодежной сборной России в нынешнем чемпионате провел за бело-голубых 10 матчей, однако в последнее время практически не выходил на поле.

Главный тренер нижегородцев Роберт Евдокимов заинтересован в футболисте, так что он должен получить серьезную игровую практику в ФНЛ. Волжане идут на 11-м месте, однако рассчитывают в весенней части побороться за место в зоне стыковых матчей. (Константин Алексеев)

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14979

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