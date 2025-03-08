Гафин посвятил болельщицам «Динамо» победу над махачкалинским «Динамо»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Победили с крупным счетом. Это то, на что рассчитывали. Эту победу мы посвятим в этот замечательный день девушкам. И в особенности той наиболее прекрасной части, которая болеет за московское «Динамо», — сказал Гафин.

Москвичи набрали 39 очков и поднялись на четвертое место в РПЛ, обойдя «Локомотив» (37 очков). Махачкалинцы с 18 очками идут на 13-й строчке в турнирной таблице.