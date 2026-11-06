ЭСК согласилась с красной карточкой Махамаджонова и признала верным решение не удалять Сулейманова
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС объявила решения по четырем эпизодам в матче 13-го тура чемпионата России «Динамо» (Махачкала) — «Ростов».
Игра прошла 1 ноября и завершилась победой ростовчан со счетом 3:0. ЭСК единогласно решила, что судья Андрей Прокопов правильно на 12-й минуте удалил с поля игрока «Динамо» Махмуджона Махамаджонова после видеопросмотра.
«Махмуджон Махамаджонов действует неосторожно, сбивая соперника и тем самым лишая его явной возможности забить гол. Учитывая контроль мяча нападающим, движение мяча в направлении ворот, небольшое расстояние до ворот и расположение игроков обороны, которые с учетом скорости атакующего не смогли бы вмешаться в его действия до создания голевой ситуации (защитник не двигался за нападающим на сопоставимой скорости), комиссия оценивает данное нарушение правил как лишение явной возможности забить гол», — говорится в мотивировке.
Также ЭСК единогласно пришла к выводу, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 32-й минуте.
«Защитник «Ростова» Андрей Лангович не нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с атакующим игроком «Динамо» Андресом Аларконом. Лангович был сосредоточен на мяче, выпрыгнул в его направлении и сыграл в мяч головой в нормальной манере, не совершая при этом каких-либо неестественных движений рукой в сторону соперника. Игрок «Динамо» двигался навстречу защитнику, в результате чего и произошло столкновение», — подчеркнули в ЭСК.
Третье обращение «Динамо» касалось проверки решения судьи не удалять с поля форварда «Ростова» Тимура Сулейманова на 63-й минуте. ЭСК большинством голосов поддержала решение арбитра.
«Действия Тимура Сулейманова, толкнувшего в грудь игрока соперника Миро, квалифицируются как неспортивное поведение. Со стороны Сулейманова не было применения чрезмерной силы или жестокости. Решение судьи вынести предупреждения за неспортивное поведение игрокам, принимавшим участие в конфликте, является правильным в данной ситуации», — говорится в мотивировке.
Кроме этого, ЭСК единогласно решила, что Прокопов правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 78-й минуте.
«Защитник «Ростова» Андрес Аларкон не нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с атакующим игроком «Динамо» Умаром Сако. Оба игрока, выпрыгивая вверх, пытались дотянуться до мяча и использовали руки в обоюдной манере. Судья верно продолжил игру», — посчитали в ЭСК.
«Ростов» набрал 18 очков за 13 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 13 очками идет на 11-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1