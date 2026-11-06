ЭСК согласилась с красной карточкой Махамаджонова и признала верным решение не удалять Сулейманова

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС объявила решения по четырем эпизодам в матче 13-го тура чемпионата России «Динамо» (Махачкала) — «Ростов».

Игра прошла 1 ноября и завершилась победой ростовчан со счетом 3:0. ЭСК единогласно решила, что судья Андрей Прокопов правильно на 12-й минуте удалил с поля игрока «Динамо» Махмуджона Махамаджонова после видеопросмотра.

«Махмуджон Махамаджонов действует неосторожно, сбивая соперника и тем самым лишая его явной возможности забить гол. Учитывая контроль мяча нападающим, движение мяча в направлении ворот, небольшое расстояние до ворот и расположение игроков обороны, которые с учетом скорости атакующего не смогли бы вмешаться в его действия до создания голевой ситуации (защитник не двигался за нападающим на сопоставимой скорости), комиссия оценивает данное нарушение правил как лишение явной возможности забить гол», — говорится в мотивировке.

Также ЭСК единогласно пришла к выводу, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 32-й минуте.

«Защитник «Ростова» Андрей Лангович не нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с атакующим игроком «Динамо» Андресом Аларконом. Лангович был сосредоточен на мяче, выпрыгнул в его направлении и сыграл в мяч головой в нормальной манере, не совершая при этом каких-либо неестественных движений рукой в сторону соперника. Игрок «Динамо» двигался навстречу защитнику, в результате чего и произошло столкновение», — подчеркнули в ЭСК.

Третье обращение «Динамо» касалось проверки решения судьи не удалять с поля форварда «Ростова» Тимура Сулейманова на 63-й минуте. ЭСК большинством голосов поддержала решение арбитра.

«Действия Тимура Сулейманова, толкнувшего в грудь игрока соперника Миро, квалифицируются как неспортивное поведение. Со стороны Сулейманова не было применения чрезмерной силы или жестокости. Решение судьи вынести предупреждения за неспортивное поведение игрокам, принимавшим участие в конфликте, является правильным в данной ситуации», — говорится в мотивировке.

Кроме этого, ЭСК единогласно решила, что Прокопов правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 78-й минуте.

«Защитник «Ростова» Андрес Аларкон не нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с атакующим игроком «Динамо» Умаром Сако. Оба игрока, выпрыгивая вверх, пытались дотянуться до мяча и использовали руки в обоюдной манере. Судья верно продолжил игру», — посчитали в ЭСК.

«Ростов» набрал 18 очков за 13 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 13 очками идет на 11-й строчке.