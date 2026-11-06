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Динамо Мх — Ростов: решения ЭСК по четырем эпизодам в матче 13 тура РПЛ

Судейство

ЭСК согласилась с красной карточкой Махамаджонова и признала верным решение не удалять Сулейманова

Алина Савинова

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС объявила решения по четырем эпизодам в матче 13-го тура чемпионата России «Динамо» (Махачкала) — «Ростов».

Игра прошла 1 ноября и завершилась победой ростовчан со счетом 3:0. ЭСК единогласно решила, что судья Андрей Прокопов правильно на 12-й минуте удалил с поля игрока «Динамо» Махмуджона Махамаджонова после видеопросмотра.

«Махмуджон Махамаджонов действует неосторожно, сбивая соперника и тем самым лишая его явной возможности забить гол. Учитывая контроль мяча нападающим, движение мяча в направлении ворот, небольшое расстояние до ворот и расположение игроков обороны, которые с учетом скорости атакующего не смогли бы вмешаться в его действия до создания голевой ситуации (защитник не двигался за нападающим на сопоставимой скорости), комиссия оценивает данное нарушение правил как лишение явной возможности забить гол», — говорится в мотивировке.

Также ЭСК единогласно пришла к выводу, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 32-й минуте.

«Защитник «Ростова» Андрей Лангович не нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с атакующим игроком «Динамо» Андресом Аларконом. Лангович был сосредоточен на мяче, выпрыгнул в его направлении и сыграл в мяч головой в нормальной манере, не совершая при этом каких-либо неестественных движений рукой в сторону соперника. Игрок «Динамо» двигался навстречу защитнику, в результате чего и произошло столкновение», — подчеркнули в ЭСК.

Третье обращение «Динамо» касалось проверки решения судьи не удалять с поля форварда «Ростова» Тимура Сулейманова на 63-й минуте. ЭСК большинством голосов поддержала решение арбитра.

«Действия Тимура Сулейманова, толкнувшего в грудь игрока соперника Миро, квалифицируются как неспортивное поведение. Со стороны Сулейманова не было применения чрезмерной силы или жестокости. Решение судьи вынести предупреждения за неспортивное поведение игрокам, принимавшим участие в конфликте, является правильным в данной ситуации», — говорится в мотивировке.

Кроме этого, ЭСК единогласно решила, что Прокопов правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 78-й минуте.

«Защитник «Ростова» Андрес Аларкон не нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с атакующим игроком «Динамо» Умаром Сако. Оба игрока, выпрыгивая вверх, пытались дотянуться до мяча и использовали руки в обоюдной манере. Судья верно продолжил игру», — посчитали в ЭСК.

«Ростов» набрал 18 очков за 13 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 13 очками идет на 11-й строчке.

Источник: https://www.rfs.ru/news/225510
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«Локомотив» и «Рубин» не забили голов в первом тайме матча РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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